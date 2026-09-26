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На Харківщині росіяни FPV-дроном вбили 50-річного водія авто

Пасажирка автомобіля не постраждала. 

На Харківщині росіяни FPV-дроном вбили 50-річного водія авто
Авто швидкої
Фото: ДПСУ

Сьогодні, 26 вересня, близько 12:00 на автодорозі неподалік повороту до села Питомник Харківського району російські військові атакували FPV-дроном цивільний автомобіль. Унаслідок влучання загинув 50-річний водій. Він помер на місці.

Про це повідомили у обласній прокуратурі

У салоні перебувала пасажирка, 73-річна жінка, вона не постраждала і за медичною допомогою не зверталася.

Прокурори Харківської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

  • Сьогодні окупанти атакували дронами два райони Харкова, а також завдала ракетного удару по Лебʼяжому у Чугуївському районі. 
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