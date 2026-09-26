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У Броварському районі Київщини рятувальники ліквідували пожежу на складі. Роботи тривали майже добу

Наразі на місці тривають роботи з розбирання та проливання конструкцій.

У Броварському районі Київщини рятувальники ліквідували пожежу на складі. Роботи тривали майже добу
Авто рятувальників на місці атаки
Фото: ДСНС

У Броварському районі Київщини рятувальники ліквідували пожежу на складі. Роботи тривали майже добу.

Як розповіли у ДСНС, у ніч на 25 вересня росіяни намагалися атакувати цю будівлю. Тоді об’єкт зазнав пошкоджень, однак пожежі не виникло.

А після денної атаки в цьому місці спалахнула масштабна пожежа. Її ліквідація тривала майже добу та ускладнювалася численними повітряними тривогами. Через загрозу життю рятувальники були змушені періодично відходити на безпечну відстань, а після відбою повітряної тривоги знову поверталися до роботи.

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Ліквідація наслідків російської атаки на Київщині
Фото: ДСНС
Ліквідація наслідків російської атаки на Київщині

Пожежу вдалося ліквідувати. До робіт залучалися рятувальники ДСНС, а також додаткові сили й засоби.

Загиблих і постраждалих немає.

Наразі на місці тривають роботи з розбирання та проливання конструкцій.

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