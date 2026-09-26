У Броварському районі Київщини рятувальники ліквідували пожежу на складі. Роботи тривали майже добу.
Як розповіли у ДСНС, у ніч на 25 вересня росіяни намагалися атакувати цю будівлю. Тоді об’єкт зазнав пошкоджень, однак пожежі не виникло.
А після денної атаки в цьому місці спалахнула масштабна пожежа. Її ліквідація тривала майже добу та ускладнювалася численними повітряними тривогами. Через загрозу життю рятувальники були змушені періодично відходити на безпечну відстань, а після відбою повітряної тривоги знову поверталися до роботи.
Пожежу вдалося ліквідувати. До робіт залучалися рятувальники ДСНС, а також додаткові сили й засоби.
Загиблих і постраждалих немає.
Наразі на місці тривають роботи з розбирання та проливання конструкцій.
- Вчора росіяни дроном пошкодили в області ліцей. Перед цим протягом дня по області було пошкоджено 18 обʼєктів.