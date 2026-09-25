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Протягом дня 25 вересня Росія обстрілювала три райони Київської області. З самого ранку ворог б'є дронами.

У Бучанському районі пошкоджено приватне домоволодіння. У Фастівському районі пошкоджено п'ять приватних осель і три авто, повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко.

«Броварський район – пошкоджено складські приміщення та приватний будинок. Рятувальники ліквідують пожежу на складах. Загалом пошкоджено 11 об’єктів. Усі вони цивільні», – сказав він.

За сьогоднішню ніч росіяни атакували три райони. Потім вдень вдруге вдарили по підприємству Бориспільського району.