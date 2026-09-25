На Донеччині розширили зону примусової евакуації родин із дітьми

У Донецькій області розширили зону примусової евакуації родин із дітьми. Також організовують новий пункт евакуації цивільних.
Відповідне рішення ухвалили 25 вересня під час засідання Координаційного штабу з питань евакуації населення та реагування на масове переміщення жителів, пише Донецька ОВА.
Примусову евакуацію дітей погодили з окремих населених пунктів Святогірської міської територіальної громади, окремих територій міста Слов’янськ, а також із селища Суханівка Слов’янської громади.
"Це рішення ухвалили з метою збереження життя та здоров’я дітей в умовах постійної загрози ворожих обстрілів", – ідеться у повідомленні.
Також через регулярні російські обстріли та атаки на місця евакуації цивільного населення Координаційний штаб ухвалив рішення про організацію нового пункту евакуації громадян.
- У 21 громаді Донецької області, які віднесені до зони активних бойових дій, досі залишаються близько 69 тисяч цивільних. Серед них – 2997 дітей.