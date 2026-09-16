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На Донеччині в зоні активних бойових дій залишаються 69 тисяч цивільних, майже 3 тисячі з них – діти

З початку вересня вже евакуювалися або самостійно виїхали понад 10 900 людей.

На Донеччині в зоні активних бойових дій залишаються 69 тисяч цивільних, майже 3 тисячі з них – діти
Фото: EPA/UPG

У 21 громаді Донецької області, які віднесені до зони активних бойових дій, досі залишаються близько 69 тисяч цивільних. Серед них – 2997 дітей.

Про це на онлайн-брифінгу повідомив представник Донецької ОВА Дмитро Петлін, пише Укрінформ.

За його словами, із 25 громад Донецької області, які перебувають на підконтрольній Україні території, 21 входить до зони активних бойових дій. Загалом там залишаються близько 69 тисяч людей.

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На всій підконтрольній уряду території області перебувають близько 84,5 тисячі цивільних, серед яких 4060 дітей.

З початку вересня з Донеччини вже евакуювалися або самостійно виїхали понад 10 900 людей.

З лютого 2022 року з місць постійного проживання на підконтрольній Україні території Донецької області евакуювалися понад 1 млн 452,5 тисячі людей.

Обов’язкова евакуація цивільного населення в Донецькій області триває з 2 серпня 2022 року.

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