Міноборони: До приватної ППО в Україні долучилася 81 компанія

Загалом же заявки на приєднання до програми подали 92 підприємства

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Станом на середину вересня 2026 року вже 81 компанія долучилась до експериментального проєкту із залучення приватного сектору до системи протиповітряної оборони. Про це повідомило Міністерство оборони.

Відомство надало цим підприємствам статус уповноважених на здійснення заходів протиповітряної оборони.

Загалом заявки на приєднання до приватної ППО подали 92 підприємства різних форм власності з різних галузей та областей України. Це оператори та підприємства критичної інфраструктури та компанії приватного сектору.

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Експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до виконання заходів протиповітряної оборони стартував наприкінці 2025 року. Проєкт покликаний посилити захист працівників, виробничих потужностей та об’єктів підприємств, які систематично зазнають атак російських безпілотників.

У Міноборони зазначали, що приватна ППО є складовою багаторівневої системи захисту повітряного простору України. Групи приватної протиповітряної оборони не діють самостійно, а є частиною загальної системи під управлінням Повітряного командування Повітряних Сил. Станом на середину липня приватна ППО налічувала 51 компанію.