Ганна Гвоздяр розповіла деталі візиту української делегації до Канади

У зустрічі взяли участь 44 канадські компанії, зацікавлені у співпраці з українськими виробниками

Україна та Канада домовилися про поглиблення співпраці у сфері оборонних технологій та виробництва безпілотників. Про це у Facebook повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр за підсумками візиту української делегації до Канади.

Під час зустрічі за участю президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Канади Марка Карні відбулася презентація українських дронів, спільних українсько-канадських розробок і технологічних рішень виробників компонентів.

Серед представлених розробок були Vampire 4S, дрон-перехоплювач P1-SUN, FPV-дрон Shrike, розвідувальний БпЛА «Гор», радіостанції Himera, наземний роботизований комплекс «Ратель» та морські безекіпажні системи українських компаній.

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До презентації долучилися представники 21 канадської компанії, які співпрацюють з українськими виробниками у сфері спільних розробок, розвитку виробництва та постачання критично важливих компонентів.

Одним із результатів візиту стало підписання Спільної декларації про оборонне та безпекове співробітництво. За словами Гвоздяр, документ є першим кроком до реалізації Drone Deal на американському континенті. Вона підтвердила, що 30% дронів, вироблених у межах українсько-канадської програми, передаватимуть Силам оборони України.

Також Ганна Гвоздяр разом із заступницею міністра національної оборони Канади Крістіаною Фокс та командувачем Об’єднаних сил Канади генерал-лейтенантом Дарсі Молстадом провела B2B-захід за участю 44 канадських компаній. Вони зацікавлені у співпраці з українськими виробниками, спільних розробках та посиленні компонентної бази, зазначила вона.

Крім цього, Ганна Гвоздяр розповіла про конкретні домовленості за підсумками переговорів:

українська компанія Airlogix та канадська Sentinel R&D розвивають спільне виробництво дронів у межах Build with Ukraine — перший комплекс планують передати в Україну вже у жовтні 2026 року.

український виробник тактичних радіостанцій Himera та канадський розробник Quantropi працюють над інтеграцією програмного забезпечення в українські вироби та просуванням українських рішень для Збройних сил Канади.

українська компанія GreenTech і канадська General Dynamics Mission Systems–Canada підписали меморандум про спільне виробництво БпЛА в Канаді в межах програми Build with Ukraine. Український розробник НРК JK Land Vehicles та General Dynamics готують меморандум щодо спільного виробництва, навчання й інфраструктури, а також демонстрацію НРК Ratel X.

Ai Drones UA підписала меморандум із канадською компанією щодо виробництва НРК MAUL, спільної розробки та обміну технологіями. Skyfall і Calian домовилися про співпрацю у сфері навчання, тестування, демонстрацій та технічної підтримки БпЛА.

За словами Гвоздяр, під час переговорів також опрацювали питання використання двигунів, навігаційних систем та батарей.

Раніше за підсумками зустрічі прем’єр Канади анонсував створення в країні Defence Drone Initiative Marketplace – цифрового ринку для прискорення закупівлі та розгортання безпілотних систем і засобів протидії їм. На його думку, найближчі роки Канадським Збройним силам знадобляться мільйони дронів. Напротивагу 2 000, які вони мають сьогодні. Таким чином планують збільшити виробництво засобів удесятеро. Третину з яких Канада планує спрямовувати на підтримку оборони України.

Також, за словами Володимира Зеленського, Канада готова долучити свої технології до розробки європейської антибалістичної програми FREYJA, готовність якої Україна очікує до кінця 2026 року.

Крім того, Канада підтвердила надання нового пакета військової допомоги, щоб посилити українську протиповітряну оборону.