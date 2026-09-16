Окупанти атакували інфраструктуру в Полтавському районі. Можливе забруднення повітря

Прямої загрози для здоров'я немає, запевнили в обласній військовій адміністрації.

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Російська армія вдень 16 вересня атакувала інфраструктуру в Полтавському районі. Загорілася складська будівля.

За попередньою інформацією, поранених немає. Про це повідомив голова ОВА Віталій Дяківнич.

«У зв'язку з горінням у прилеглих районах можливе тимчасове забруднення повітря продуктами горіння. Мешканцям рекомендується зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці», – сказав він.

Прямої загрози для життя та здоров'я мешканців навколишніх сіл немає. Ситуація перебуває під контролем екстрених служб.