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Окупанти атакували інфраструктуру в Полтавському районі. Можливе забруднення повітря

Прямої загрози для здоров'я немає, запевнили в обласній військовій адміністрації. 

Окупанти атакували інфраструктуру в Полтавському районі. Можливе забруднення повітря
Фото: Полтавська ОДА Facebook

Російська армія вдень 16 вересня атакувала інфраструктуру в Полтавському районі. Загорілася складська будівля.

За попередньою інформацією, поранених немає. Про це повідомив голова ОВА Віталій Дяківнич. 

«У зв'язку з горінням у прилеглих районах можливе тимчасове забруднення повітря продуктами горіння. Мешканцям рекомендується зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці», – сказав він.  

Прямої загрози для життя та здоров'я мешканців навколишніх сіл немає. Ситуація перебуває під контролем екстрених служб.

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