Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
ГоловнаПолітика

Зеленський назвав умови для проведення виборів в Україні та головні проблеми

Під час активних бойових дій, наголосив глава держави, вибори провести неможливо.

Зеленський назвав умови для проведення виборів в Україні та головні проблеми
Президент Володимир Зеленський
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може організувати вибори після припинення вогню, однак під час активних бойових дій провести їх неможливо. За його словами, для підготовки голосування необхідна пауза у війні щонайменше на кілька місяців.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю CBS.

"Я готовий провести їх хоч завтра, але якщо триватиме війна, ви не можете це зробити, ані відповідно до Конституції, ані до виборчого законодавства, ані до безпекової ситуації в першу чергу", – сказав Зеленський.

Одним із головних викликів президент назвав організацію голосування для українців, які перебувають за кордоном. За його оцінкою, нині за межами країни перебувають близько 9 млн українців. До повномасштабного вторгнення під час виборів за кордоном голосували близько 500 тисяч громадян.

Окреме питання – участь у виборах мешканців тимчасово окупованих територій. Зеленський поставив питання, чи зможуть вони голосувати, яким чином це відбуватиметься та хто зможе контролювати виборчий процес у районах, де перебувають російські військові.

Президент також звернув увагу на безпекові та організаційні проблеми всередині України. Зокрема, за його словами, складно організувати повноцінне голосування, коли діти не можуть безпечно ходити до школи. Водночас Зеленський заявив, що головним пріоритетом під час війни має залишатися її завершення, а не політичний процес. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies