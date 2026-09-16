Зеленський назвав умови для проведення виборів в Україні та головні проблеми

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може організувати вибори після припинення вогню, однак під час активних бойових дій провести їх неможливо. За його словами, для підготовки голосування необхідна пауза у війні щонайменше на кілька місяців.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю CBS.

"Я готовий провести їх хоч завтра, але якщо триватиме війна, ви не можете це зробити, ані відповідно до Конституції, ані до виборчого законодавства, ані до безпекової ситуації в першу чергу", – сказав Зеленський.

Одним із головних викликів президент назвав організацію голосування для українців, які перебувають за кордоном. За його оцінкою, нині за межами країни перебувають близько 9 млн українців. До повномасштабного вторгнення під час виборів за кордоном голосували близько 500 тисяч громадян.

Окреме питання – участь у виборах мешканців тимчасово окупованих територій. Зеленський поставив питання, чи зможуть вони голосувати, яким чином це відбуватиметься та хто зможе контролювати виборчий процес у районах, де перебувають російські військові.

Президент також звернув увагу на безпекові та організаційні проблеми всередині України. Зокрема, за його словами, складно організувати повноцінне голосування, коли діти не можуть безпечно ходити до школи. Водночас Зеленський заявив, що головним пріоритетом під час війни має залишатися її завершення, а не політичний процес.