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Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади Генпрокурора

Раніше, Верховна Рада проголосувала за відставку Кравченка.

Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади Генпрокурора
Фото: Марина Сингаївська

Володимир Зеленський 15 вересня підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора України.

Відповідний документ розміщений на сайті Президента України.

Цього ж дня Верховна Рада на засіданні проголосувала за відставку Кравченка, відстороненого з посади генпрокурора рішенням президента. За проголосували 317 депутатів. 

В ніч на 14 вересня Руслан Кравченко виїхав за кордон, під приводом відрядження. Він написав допис, у якому звинуватив президента в тиску, а антикорупційні органи – в тиску на президента. 

Руслан Кравченко був призначений генпрокурором 17 червня 2025. Його звільнення відбулося на тлі розслідування НАБУ і САП діяльності злочинного угруповання, що діяло в Офісі генпрокурора.

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