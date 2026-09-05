НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яку, за даними слідства, у 2025 році створив та очолив один із керівників структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора. Загалом п'ятеро осіб під підозрою.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
За даними слідства, керівник підрозділу Офісу Генпрокурора залучив до організації працівників органів прокуратури та наближених до нього осіб.
Учасники схеми, за версією правоохоронців, систематично отримували неправомірну вигоду за неперешкоджання роботі так званих кол-центрів, які масово ошукували громадян України та іноземців.
Як встановили детективи НАБУ, отримані кошти учасники організації легалізовували через придбання нерухомості, коштовностей та іншого цінного рухомого майна. Загальна вартість таких активів перевищує 20 млн грн.
Ще понад 10 млн грн, за даними слідства, легалізували через рахунки близьких осіб. Кошти оформлювали як доходи від підприємницької діяльності.
Крім того, організатор через інших учасників схеми легалізував раніше набуті активи.
Йдеться про перереєстрацію об’єктів нерухомості на третіх осіб. За даними слідства, це робили для приховування фактичного володіння майном та прав на нього.
Серед таких активів – об’єкти у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат. Їхня мінімальна ринкова вартість перевищує 12 млн грн.
Наразі НАБУ та САП викрили п’ятьох осіб. Їх підозрюють у створенні, керівництві та участі у злочинній організації, члени якої, за даними слідства, спільно вчиняли тяжкі та особливо тяжкі злочини.
Кримінальне провадження розслідують за статтями 255 та 209 Кримінального кодексу України — щодо створення та участі у злочинній організації, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Операція "Карфаген". Що відомо
- НАБУ та САП 4 вересня заявили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації "на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України".
- За даними НАБУ та САП, учасники організації можуть бути причетні до "кришування" мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
- В Офісі Генпрокурора відреагували на можливу причетність одного з працівників до роботи з шахрайськими кол-центрами. Там заявили, що усі обставини має встановити слідство.