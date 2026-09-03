ВР підтримала звільнення від ввізного мита та податків товарів для Сил оборони та комплектуючих зброї

Сьогодні, 3 вересня, Верховна Рада підтримала два законопроєкти, що стосуються товарів для Сил оборони та комплектуючих для виробництва зброї.

Про це повідомила пресслужба парламенту. Йдеться про документ №15464-1 щодо звільнення від ввізного мита товарів для Сил оборони та комплектуючих для виробництва зброї та №15463-1 про звільнення від податків товарів для Сил оборони та розширення пільг на оборонні закупівлі.

За законопроєкт про звільнення від ввізного мита товарів для Сил оборони та комплектуючих для виробництва зброї проголосували 272 народних депутатів.

Документ передбачає звільнення від ввізного мита мотовсюдиходів для потреб Сил безпеки і оборони, а також компонентів для вітчизняного виробництва озброєння, дронів, засобів РЕБ і боєприпасів. Крім того, законопроєкт уніфікує застосування митних пільг незалежно від джерел фінансування закупівель.

Звільнення від податків товарів для Сил оборони та розширення пільг на оборонні закупівлі підтримав 271 народний депутат.

Цей закон передбачає звільнення від ПДВ та акцизного податку імпорту мотовсюдиходів для потреб Сил безпеки і оборони. Також пропонується уніфікувати застосування податкових пільг незалежно від джерел фінансування закупівель та звільнити від ПДВ ввезення комплектуючих для вітчизняного виробництва озброєння, дронів, засобів РЕБ і боєприпасів.