ВР підтримала звільнення від ввізного мита та податків товарів для Сил оборони та комплектуючих зброї

Сьогодні, 3 вересня, Верховна Рада підтримала два законопроєкти, що стосуються товарів для Сил оборони та комплектуючих для виробництва зброї.
Про це повідомила пресслужба парламенту. Йдеться про документ №15464-1 щодо звільнення від ввізного мита товарів для Сил оборони та комплектуючих для виробництва зброї та №15463-1 про звільнення від податків товарів для Сил оборони та розширення пільг на оборонні закупівлі.
За законопроєкт про звільнення від ввізного мита товарів для Сил оборони та комплектуючих для виробництва зброї проголосували 272 народних депутатів.
Документ передбачає звільнення від ввізного мита мотовсюдиходів для потреб Сил безпеки і оборони, а також компонентів для вітчизняного виробництва озброєння, дронів, засобів РЕБ і боєприпасів. Крім того, законопроєкт уніфікує застосування митних пільг незалежно від джерел фінансування закупівель.
Звільнення від податків товарів для Сил оборони та розширення пільг на оборонні закупівлі підтримав 271 народний депутат.
Цей закон передбачає звільнення від ПДВ та акцизного податку імпорту мотовсюдиходів для потреб Сил безпеки і оборони. Також пропонується уніфікувати застосування податкових пільг незалежно від джерел фінансування закупівель та звільнити від ПДВ ввезення комплектуючих для вітчизняного виробництва озброєння, дронів, засобів РЕБ і боєприпасів.
- 1 вересня Верховна Рада України розпочала 16 сесію. Через практично постійні повітряні тривоги в столиці ще напередодні відкриття сесії в парламенті заговорили про необхідність забезпечення «запасного» варіанту голосування, оскільки під час оголошення повітряної небезпеки нардепи полишають залу, де на робочих місцях облаштовані електронні пульти для голосування.
- Апарат Ради вже облаштував альтернативне місце, де нардепи зможуть проголосувати в електронному додатку на телефоні чи планшеті після персональної ідентифікації. Це роблять, аби законотворча робота парламенту не була паралізована тривогами. Чи не суперечить це Конституції й іншим законам, і чому частина нардепів виступила проти «Ради у смартфоні», читайте у матеріалі LB.ua.