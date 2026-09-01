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Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою Микитася із заставою 30 млн гривень

Екснардеп брав участь у судовому засіданні у дистанційному форматі.

Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою Микитася із заставою 30 млн гривень
Максим Микитась
Фото: kp.ua

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не змінила запобіжний захід колишньому народному депутату та ексголові "Укрбуду" Максиму Микитасю. Він залишатиметься під вартою з альтернативою внесення 30 млн гривень застави.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Суд розглядав апеляційні скарги сторони захисту та прокурора на рішення слідчого судді ВАКС від 21 серпня. Прокуратура просила збільшити суму застави до 200 млн гривень.

Микитась брав участь у засіданні дистанційно. Під час слухання один із суддів запитав його про інформацію щодо можливого насильства в СІЗО. Підозрюваний це заперечив.

Частину засідання провели у закритому режимі. На цьому наполягав захист, посилаючись на розголошення інформації про стан здоров’я Микитася та адвокатської таємниці в інших кримінальних провадженнях. Суд задовольнив це клопотання.

Що відомо про справу проти Микитася?

  • Микитась є підозрюваним у провадженнях, пов’язаних із діяльністю злочинної організації, легалізацією коштів та рейдерством. За версією НАБУ і САП, організація діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів за участю високопосадовців Офісу Президента.
  • 19 серпня НАБУ повідомило про результати операції "Форест Гамп". За даними слідства, учасники схеми легалізували 150 млн гривень готівки через рахунки підставних компаній. Ці кошти, зокрема, могли використовувати для внесення застави за одного з фігурантів справи "Мідас"  – Германа Галущенка.
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