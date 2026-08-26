ЗМІ: за посадовця ОПУ Дубовика внесли всю суму застави

Йдеться про справу про рейдерство, підроблення документів та втручання в інформаційні схеми, пов'язану з операціями "Форест Гамп" і "Феміда".

За генерального директора Директорату з питань правової політики Офісу президента України Віктора Дубовика внесено заставу у розмірі 7 мільйонів гривень у справі, пов’язаній із так званими операціями “Форест Гамп” і “Феміда”.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила працівниця пресслужби ВАКС Катерина Шипілова.

“За Дубовика внесли повну суму застави”, – сказала вона.

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21 серпня ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП і відправив під варту посадовця Офісу Президента Віктора Дубовика. Як альтернативу суд визначив заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

За версією слідства, Дубовик нібито входив до складу злочинної організації, яка займалася рейдерством, підроблення документів і несанкціонованим втручанням в інформаційні системи. Використовуючи посаду й попередній досвід, посадовець розробляв юридичні схеми для захоплення чужого майна. Крім того, він інструктував спільників, як підробляти судові ухвали про зняття арештів і приховувати їх у реєстрах від нотаріусів, а також курував важелі впливу на Міністерство юстиції через підконтрольних працівників.

Сторона обвинувачення наполягала на арешті з можливістю внесення 50 мільйонів гривень застави.

Операції "Форест Гамп" і "Феміда"

19 серпня НАБУ і САП повідомили про спецоперацію «Форест Гамп», в межах якої викрили злочинне угруповання, що забезпечило внесення застави за ексміністра Германа Галущенка за рахунок нелегально здобутих коштів. Схему організували з використанням державного «Сенс Банку». Загалом у причетності до цього угруповання підозрюють 13 людей, а його організаторами слідство вважає двох народних обранців: чинного – Вадима Столара і колишнього – Максима Микитася.

За версією слідчих, учасницею угруповання була заступниця голови ОПУ Ірина Мудра. Вона на суді казала, що, на її думку, саме Микитась записував розмови з нею, в яких обговорював злочинні наміри й дії. Сьогодні стало відомо, що за Мудру внесли частину застави, однак точна суму невідома.

Крім відмивання коштів, угруповання підозрюють у рейдерському захопленні нерухомості підприємств. Цю справу назвали «Феміда». Слідство з'ясувало, що учасники організації використовували послуги хакерів для незаконних втручань у реєстри та перереєстрацій, підкуповували суддів та тиснули на Мін'юст.

САП повідомила, що підозри оголошені за статтями: 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) КК України.

Максим Микитась отримав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 30 мільйонів гривень. Для Ірини Мудрої обвинувачення просило заставу в 150 млн гривень. Це така сама сума, як у Германа Галущенка, в допомозі із заставою якому її підозрюють.

Столар, за інформацією журналістів, перебуває за кордоном.