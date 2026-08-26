Українці найгірше ставляться до Путіна, Лукашенка і Трампа, - опитування

Найбільш позитивно - до Макрона, Мерца і Ердогана.

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Українці найбільш позитивно ставляться до президента Франції Емануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це свідчать результати опитування Rating Group, проведеного 4-9 серпня 2026 року.

Найгірше ставляться українці - до президента США Дональда Трампа, самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та очільника Росії Владіміра Путіна.

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Зазначається, що рівень позитивного ставлення до Макрона та Ердогана зріс у порівнянні з 2024 роком.

Мерца сприймають позитивніше за попередніх канцлерів Німеччини. Якщо Мерца позитивно оцінюють 64% станом на серпень 2026, то до Олафа Шольца станом на лютий 2025 позитивного ставилися 57%.

Попереднього президента Польщі Анджея Дуду в лютому 2025 позитивно оцінювали 72% респондентів, проте після обрання Кароля Навроцького ставлення до президента Польщі погіршилося (20% - позитивне, 62% - негативне).

Прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра оцінюють суттєво позитивніше, ніж його попередника Віктора Орбана (74% негативу).

Опитування було проведено 4-9 серпня 2026 методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Розмір вибірки: 2000 респондентів