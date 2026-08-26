Прикордонники виявили нову схему переправлення через кордон: за 11 тисяч доларів у ящиках з-під бананів

Такий спосіб незаконного перетину кордону випробовували на Вінниччині.

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На Вінниччині прикордонники викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Одного з "клієнтів" організатори намагалися провезти у вантажному відсіку автомобіля, сховавши серед ящиків з-під бананів.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України у Telegram.

Організаторами схеми були 20-річний та 21-річний жителі Донецької та Чернівецької областей. За $11 тисяч вони пропонували чоловікам повний супровід: інструктаж, трансфер та навіть забезпечення надувним матрацом, аби перепливти Дністер.

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Затримання відбулося під час перевезення чергового чоловіка. Коли правоохоронці викрили схему, фігуранти встигли викинути з автомобіля $2500, які отримали як аванс.

Обом чоловікам повідомили про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба