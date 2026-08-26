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Російські військові ввечері 25 серпня атакували FPV-дроном працівників газової служби у Дергачах на Харківщині. Газовики саме працювали над відновленням газорозподільної мережі, пошкодженої попереднім обстрілом.

Про це повідомив у Facebook начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.

Внаслідок удару постраждав 53-річний житель Дергачів. Чоловік дістав вибухові поранення та закритий перелом лівого плеча. Його госпіталізували до однієї з лікарень Харкова у стані середньої тяжкості. Наразі його життю нічого не загрожує.

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Також атака пошкодила два автомобілі газової служби. Через безпекову ситуацію фахівці поки не можуть завершити ремонт мережі та відновити подачу газу до будинків. Про подальші роботи місцева влада обіцяє повідомляти додатково.

Ще одна атака сталася близько 02:20 26 серпня. Російський FPV-дрон вдарив по селу Безруки, пошкодивши господарську споруду та ворота одного з приватних домоволодінь. Люди не постраждали.

Фото: В'ячеслав Задоренко

Фото: В'ячеслав Задоренко

Фото: В'ячеслав Задоренко