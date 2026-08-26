​СБУ викрила російського "крота" у підрозділі ЗСУ на Одещині

На Одещині викрили російського агента. Ним виявився завербований ворогом мобілізований до однієї з механізованих бригад ЗСУ, який коригував ворожі обстріли на півдні України.

Про це повідомила Служба безпеки.

Як з’ясувалося, військовий потрапив до уваги росіян, коли шукав "швидкі" заробітки у Телеграм-каналах. Там на нього вийшов російський спецслужбіст і запропонував "співпрацю".

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Після вербування чоловік орендованим автомобілем об’їжджав Одесу та прилеглі райони, щоб приховано зафіксувати на камеру телефонну пункти базування Сил оборони. Також він позначав координати розташування українських військ на гугл-картах.

Кіберфахівці СБУ завчасно викрили шпигуна, задокументували його діяльність та затримали "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта ЗСУ.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога. Також у нього виявлено віртуальний гаманець, який він створив, сподіваючись на криптовалютні перекази від країни-агресора.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.