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На Херсонщині внаслідок атак росіян загинула людина, ще 12 поранено

На Херсонщині внаслідок атак росіян загинула людина, ще 12 поранено
Фото: nikvesti.com

У Херсонській області через російську агресію загинула одна, ще 12 - дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазини, стільникову вежу, автобус та приватні автомобілі.

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Вітрове, Зарічне, Іванівка, Інгулець, Інгулівка, Лиманець, Микільське, Понятівка, Токарівка, Ульянівка, Федорівка, Чайчине, Ясна Поляна, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Берислав, Раківка, Урожайне, Чарівне, Брускинське, Високопілля, Милове, Качкарівка, Республіканець, Нововоронцовка, Осокорівка, Золота Балка, Новорайськ, Костирка, Сагайдачне, Степне, Тягинка та місто Херсон.

Також учора зі звільнених громад Херсонщини евакуювали 15 людей. 

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