Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі Росія атакувала Україну 162 ударними безпілотниками, ППО збила 134

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.

Уночі Росія атакувала Україну 162 ударними безпілотниками, ППО збила 134
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 26 серпня Росія атакувала Україну 162 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 134 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies