Уночі Росія атакувала Україну 162 ударними безпілотниками, ППО збила 134

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У ніч на 26 серпня Росія атакувала Україну 162 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 134 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.