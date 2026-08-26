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За добу Сили оборони ліквідували ще 1450 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 480 750 військових.

За добу Сили оборони ліквідували ще 1450 російських окупантів
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1450 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 480 750 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.26 склали:

  • особового складу – близько 1 480 750 (+1 450) осіб
  • танків – 12 300 (+7)
  • бойових броньованих машин – 25 230 (+10)
  • артилерійських систем – 48 641 (+74) 
  • РСЗВ – 2 062 (+4) 
  • засоби ППО – 1 588 (+1)
  • літаків – 440 (+0)
  • гелікоптерів – 354 (+0) 
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 387 (+9)
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 481 605 (+1 723)
  • крилаті ракети – 5 052 (+0)
  • кораблі / катери – 35 (+0) 
  • підводні човни – 2 (+0) 
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 139 754 (+533) 
  • спеціальна техніка / special equipment – 4 592 (+10).

Дані уточнюються. 

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