Головне за вівторок, 25 серпня: понад 170 бойових зіткнень, удар по Чернігову, візит до РФ директора ЦРУ

Бойові дії на Донеччині, 173 бойових зіткнення, ворожі обстріли, напад на автомобіль військовослужбовців ТЦК у Тернополі. Яким запам’ятається 1644-й день повномасштабної війни.

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Росіяни вдарили дроном у приватний будинок в Чернігові.

Станом на 21:50 в МВА повідомили, що внаслідок вечірньої атаки на місто попередньо згорів один приватний будинок та пʼять приватних будинків було пошкоджено.

Відомо про чотирьох постраждалих: поранень зазнала 62-річна жінка, 73-річний чоловік та двоє хлопчиків віком 10 та 12 років.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 25 серпня на фронті від початку доби відбулося 173 бойових зіткнення.

Найбільше ворожих атак зафіксовано на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 25 серпня – в новині.

Бійці 23-го штурмового полку Р.У.Г. корпусу «Хартія» звільнили лісовий масив у Харківській області.

Під час успішної операції в районі Дворічної іноземні військовослужбовці полку зачистили ділянку на південний захід від селища і взяли під контроль північну частину населеного пункту Западне, передає «Суспільне» з посиланням на пресслужбу полку.

Загалом українським бійцям вдалося повернути під контроль 7,5 квадратних кілометрів території.

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки переговорів з міжнародними партнерами, що відбулися в Києві з нагоди Дня незалежності 23-25 серпня. Насамперед одна країна підтвердила надання кількох систем ППО Crotal і ракет для них. Уже отримала країна американські ракети AIM для збиття російських ракет.

Крім того, надали дефіцитні ракети для американських систем Patriot. «Ще трішки зайшло ракет Patriot. Скільки – не можу сказати», – сказав президент на брифінгу в Києві 25 серпня, додавши, що треба більше.

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Велика Британія підтвердила розблокування надання ліцензій на виробництво ракет SCALP Україні. Учора Франція і Британія надали позитивну відповідь.

Більше інформації – в новині.

Американський військово-транспортний літак Boeing C-17 Globemaster III у вівторок, 25 серпня, приземлився в московському аеропорту Внуково.

Перед цим він вилетів безпосередньо з Риги, куди вирушив 23 серпня з американської авіабази Кемп-Спрінгс поблизу Вашингтона.

Згодом CBS News із посиланням на джерела повідомило, що таємний візит до РФ здійснює директор ЦРУ Джон Реткліфф.

Ані уряд США, ані уряд Росії не прокоментували особу американського посадовця, який перебуває в Росії, або мету цього візиту.

У ЦРУ поки що утримуються від коментарів.

У Тернополі група людей напала на автомобіль військовослужбовців ТЦК, повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Інцидент стався ввечері 25 серпня на вулиці Леся Курбаса. "Під час виявлення осіб, які можуть ухилятися від виконання військового обов’язку, між представниками територіального центру комплектування й місцевими жителями виник конфлікт", - зазначили в поліції. Там додали, що під час розмови з одним із чоловіків до службового автомобіля почали підходити люди. Вони почали бити по автомобілю та сперечатися із військовослужбовцями. В результаті, працівники територіального центру комплектування отримали тілесні ушкодження.

Конфлікт припинили правоохоронці, які прибули на виклик. Поліцейські встановлюють усі обставини події та фігурантів, які брали участь у конфлікті.

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