Сили оборони уразили низку військових цілей: на аеродромі в Росії пошкодили винищувач МіГ-29

На військовому аеродромі "Міллерово" у Ростовській області Росії пошкоджено винищувач МіГ-29. Ураження літака 24 серпня підтвердили за результатами аналізу даних, повідомили у Генштабі ЗСУ.
Окрім винищувача, протягом 24 серпня та в ніч на 25 серпня українські військові уразили низку інших військових об’єктів російських окупантів.
У Луганську під удар потрапив спеціалізований комплекс радіоелектронної боротьби "Пересвет-М". У Мирному на тимчасово окупованій території Криму поцілили в станцію радіоелектронного подавлення супутникового зв’язку Starlink.
У Бердянську Запорізької області українські військові вдарили по складу паливно-мастильних матеріалів і боєприпасів. Ще один склад – із матеріально-технічними засобами окупаційного підрозділу – уражено у Приморську.
Ступінь пошкоджень російських об’єктів наразі уточнюється. У Силах оборони зазначили, що продовжують роботу по ключових військових цілях противника.
- МіГ-29 – двомоторний багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений у СРСР. Головною перевагою МіГ-29 вважається висока маневреність. Літак має відмінні льотні характеристики на малих і середніх швидкостях, здатний виконувати маневри з великими кутами атаки.
- Крім того, МіГ-29 вирізняється відносно низькою вартістю як самого літака, так і його експлуатації. Під час повномасштабного російського вторгнення інтенсивно застосовується обома сторонами.