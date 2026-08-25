Сили оборони уразили низку військових цілей: на аеродромі в Росії пошкодили винищувач МіГ-29

Літак був на аеродромі в Ростовській області.

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На військовому аеродромі "Міллерово" у Ростовській області Росії пошкоджено винищувач МіГ-29. Ураження літака 24 серпня підтвердили за результатами аналізу даних, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Окрім винищувача, протягом 24 серпня та в ніч на 25 серпня українські військові уразили низку інших військових об’єктів російських окупантів.

У Луганську під удар потрапив спеціалізований комплекс радіоелектронної боротьби "Пересвет-М". У Мирному на тимчасово окупованій території Криму поцілили в станцію радіоелектронного подавлення супутникового зв’язку Starlink.

У Бердянську Запорізької області українські військові вдарили по складу паливно-мастильних матеріалів і боєприпасів. Ще один склад – із матеріально-технічними засобами окупаційного підрозділу – уражено у Приморську.

Ступінь пошкоджень російських об’єктів наразі уточнюється. У Силах оборони зазначили, що продовжують роботу по ключових військових цілях противника.