Розвідка розкрила дані про майже 80 підприємств кооперації з виробництва Су-35С

Головне управління розвідки МО України у розділі «Компоненти у зброї» порталу «War&Sanctions» опублікувало інтерактивну 3D-модель багатоцільового винищувача Су-35С та дані 79 підприємств кооперації з його виробництва.

За даними ГУР, ці літаки противник використовує, переважно, для прикриття своїх ударних груп винищувачів-бомбардувальників Су-34, наземних військ та об’єктів, перехоплення українських БпЛА та крилатих ракет, а також для протидії комплексам ППО Сил Оборони України.

Підприємства, які є у переліку, здійснюють розробки та задіяні у виробництві двигунів і паливної системи літака, його систем управління, зв’язку, наведення та радіоелектронної боротьби, основних авіаційних ракет, які застосовуються з Су-35С як носієм у війні проти України.

22 з них досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції, зокрема:

ПАТ АВІАЦІЙНА КОРПОРАЦІЯ "РУБІН" — постачальник авіаційних гальмівних та негальмівних колес;

ПАТ "ГІДРОАВТОМАТИКА" — виробник агрегатів управління АУ46-05, що входять до складу паливної системи літака;

АТ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ "ОКТАВА", який проводив дослідно-конструкторські роботи в рамках розробки багатоцільового винищувача Су-35С.

У розвідці наголошують, що синхронізація санкційних зусиль проти усіх ланок російського військово-промислового комплексу є важливою складовою для створення передумов справедливого миру в Україні та повернення стабільності у світі.