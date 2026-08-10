Росія перевиконує плани виробництва ракет і збільшує частку турбореактивних дронів

В одній з нещодавніх російських дронових атак по Україні половину склали турбореактивні безпілотники. Це «Герань-4» і «Герань-5», на які зараз переналаштовують виробництво. Загалом інтенсивність безпілотних ударів у липні впала, але для боротьби з турбореактивними дронами Україні потрібні інші перехоплювачі з відповідною швидкістю або мала ППО, повідомив у розмові з РБК-Україна заступник керівика Головного управління розвідки Вадим Скібіцький. За його словами, плановий показник виробництва ударних дронів у Росії на місяць становить 11 тисяч.

Також цього року з'явилися нові типи озброєння – баражуючі боєприпаси «Бандероль» і «Дань-Т», що запускаються з вертольотів. Росія працює над тим, аби запускати їх з літаків.

Для ударів ворог використовує ракети «з конвеєра» – він має можливість не торкатися запасів.

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«З'явився "Циркон" та модернізований "Онікс", який раніше міг бити лише по морським цілях, бо не спрацьовував контраст для цілей на землі, він також має збільшені дальність та бойову частину», – повідомив Вадим Скібіцький.

Він додав, що липень став другим за кількістю запущених росіянами крилатих ракет місяцем – після лютого. Показники застосування ракет зростають з квітня. А липень став рекордсменом за кількістю балістичних ракет у цьому році: ворог використав 198 штук.

Ворог вдається перевиконувати плани виробництва ракет. Станом на 3 серпня Росія уже досягла виконання плану виробництва ракет «Циркон» і «Онікс».

«Загалом за основними типами ракетного озброєння у них зараз виконання плану на місяць – на рівні 110-120%. Згідно з даними ГУР МО України, план з виробництва Х-101 у липні був виконаний на 140%, "Калібрів" – на 111%, крилатої ракети Х-35 – 200%. План виробництва на серпень по Х-101 – 72 одиниці, на липень показники були такими ж, але вони виробили більше – 87 ракет. Щодо 3М14 "Калібр": план на серпень – 26 одиниць, в липні планували стільки ж, а виробили 29», – сказав представник ГУР.