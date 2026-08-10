У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
​Або непрофесійність, або умисел: українські дипломати про заяву Валерія Залужного щодо НАТО
​Або непрофесійність, або умисел: українські дипломати про заяву Валерія Залужного щодо НАТО
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія перевиконує плани виробництва ракет і збільшує частку турбореактивних дронів

Станом на серпень ворог уже виконав план виготовлення окремих видів ракетного озброєння. 

Росія перевиконує плани виробництва ракет і збільшує частку турбореактивних дронів
Деталі нової крилатої ракети РФ – S8000 "Бандероль"
Фото: ГУР

В одній з нещодавніх російських дронових атак по Україні половину склали турбореактивні безпілотники. Це «Герань-4» і «Герань-5», на які зараз переналаштовують виробництво. Загалом інтенсивність безпілотних ударів у липні впала, але для боротьби з турбореактивними дронами Україні потрібні інші перехоплювачі з відповідною швидкістю або мала ППО, повідомив у розмові з РБК-Україна заступник керівика Головного управління розвідки Вадим Скібіцький. За його словами, плановий показник виробництва ударних дронів у Росії на місяць становить 11 тисяч. 

Також цього року з'явилися нові типи озброєння – баражуючі боєприпаси «Бандероль» і «Дань-Т», що запускаються з вертольотів. Росія працює над тим, аби запускати їх з літаків. 

Для ударів ворог використовує ракети «з конвеєра» – він має можливість не торкатися запасів. 

Реклама

«З'явився "Циркон" та модернізований "Онікс", який раніше міг бити лише по морським цілях, бо не спрацьовував контраст для цілей на землі, він також має збільшені дальність та бойову частину», – повідомив Вадим Скібіцький.  

Він додав, що липень став другим за кількістю запущених росіянами крилатих ракет місяцем – після лютого. Показники застосування ракет зростають з квітня. А липень став рекордсменом за кількістю балістичних ракет у цьому році: ворог використав 198 штук. 

Ворог вдається перевиконувати плани виробництва ракет. Станом на 3 серпня Росія уже досягла виконання плану виробництва ракет «Циркон» і «Онікс». 

«Загалом за основними типами ракетного озброєння у них зараз виконання плану на місяць – на рівні 110-120%. Згідно з даними ГУР МО України, план з виробництва Х-101 у липні був виконаний на 140%, "Калібрів" – на 111%, крилатої ракети Х-35 – 200%. План виробництва на серпень по Х-101 – 72 одиниці, на липень показники були такими ж, але вони виробили більше – 87 ракет. Щодо 3М14 "Калібр": план на серпень – 26 одиниць, в липні планували стільки ж, а виробили 29», – сказав представник ГУР. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies