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​На Полтавщині росіяни атакували безпілотниками АЗС, підприємство та приватний будинок

Інформації про потерпілих в екстрених служб не було.

​На Полтавщині росіяни атакували безпілотниками АЗС, підприємство та приватний будинок
Фото: ДСНС

У Полтавській області внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджено автозаправну станцію, підприємство та приватний будинок. 

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

"Російські війська ввечері атакували кілька об'єктів у Полтавському районі, зафіксовано влучання безпілотників по автозаправних станціях, промисловому підприємству та приватному домоволодінню", – написав він у Telegram.

Наразі пожежі, які виникли унаслідок атак, вже ліквідовані. Інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило.

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