У Перу повідомили про загибель 11 своїх громадян у війні Росії проти України

За офіційними даними, 459 перуанців були завербовані до російської армії, 11 осіб загинули, 114 зникли безвісти та трьох взяли в полон ЗСУ.

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Міністерство закордонних справ Перу повідомило, що 459 перуанців були завербовані до російської армії, при цьому 11 осіб загинули, 114 зникли безвісти та трьох взяли в полон Збройні сили України.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на заяву МЗС від 9 серпня.

Також міністерство повідомило про успішну евакуацію 31 перуанця – 28 повернулися до Перу, а троє залишилися в Європі "за власним бажанням".

У цьому контексті перуанські дипломати застерігають від фальшивих пропозицій роботи, оскільки є ризик стати жертвами торгівлі людьми.

Відповідно до Конституції Перу, служба в армії будь-якої іноземної держави вимагає попереднього дозволу уряду країни.