У Перу повідомили про загибель 11 своїх громадян у війні Росії проти України

Міністерство закордонних справ Перу повідомило, що 459 перуанців були завербовані до російської армії, при цьому 11 осіб загинули, 114 зникли безвісти та трьох взяли в полон Збройні сили України.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на заяву МЗС від 9 серпня.
Також міністерство повідомило про успішну евакуацію 31 перуанця – 28 повернулися до Перу, а троє залишилися в Європі "за власним бажанням".
У цьому контексті перуанські дипломати застерігають від фальшивих пропозицій роботи, оскільки є ризик стати жертвами торгівлі людьми.
Відповідно до Конституції Перу, служба в армії будь-якої іноземної держави вимагає попереднього дозволу уряду країни.
- У травні прокуратура Перу розпочала попереднє розслідування після звернень родичів громадян, яких, як стверджується, обманом відправили на війну проти України у складі армії РФ. Тоді адвокат Персі Салінас стверджував, що на війні в Україні загинули щонайменше 13 громадян Перу. За його словами, з жовтня 2025 року до Росії могли виїхати близько 600 осіб. Як випливає зі слів адвокатів і родичів перуанців, тих заманювали до Росії, обіцяючи роботу, зокрема й у силових структурах, але далеко від лінії фронту (наприклад, під час охорони посольств чи військових баз або у сфері армійського харчування).
- У березні Європарламент звинуватив Росію у торгівлі людьми через вербування на війну проти України. Депутати закликали Європейський Союз, держави-члени та уряди країн походження завербованих людей активніше співпрацювати, щоб розслідувати такі схеми, запобігати їм і сприяти поверненню постраждалих додому.
- Повідомлення про вербування Росією іноземців з’являлися в медіа ще два роки тому – тоді йшлося про учасників бойових дій з Непалу. Потім були звіти про набір людей в Уганді, Ефіопії, Нігерії, Руанді, Південній Африці, Ботсвані, Кенії.