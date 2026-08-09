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З будівлі у Приштині в Косово зняли український прапор

Там заявили, що «державу Косино потрібно поважати».

З будівлі у Приштині в Косово зняли український прапор
У Приштині в Косово зняли український прапор
Фото: Скріншот відео Перпарім Рами

Із будівлі у місті Приштина, яке вважається столицею частково визнаного Косово, зняли український прапор. 

Про це написав у фейсбуці мер міста Перпарім Рама. 

У його дописі йдеться, що «державу Косово потрібно поважати», і «коли Косово не поважають, столиця Приштина відповідає».

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«Наша емпатія та солідарність завжди будуть з народами, які стикаються з війною, насильством та переслідуваннями. Тому що ми, краще за багатьох інших, знаємо, що означає боротися за свободу, гідність та право на існування як держави. Але жодна справа та жодна політика не можуть бути побудовані на применшенні державності Косово та жертви його народу», – додав він.

У дописі не йдеться про мотиви такого вчинку, однак це сталося після першого за вісім років візиту українського президента до Сербії.

Під час спільної пресконференції з українським лідером президент Сербії Александр Вучич наголосив, що його країна підтримує суверенітет України та її територіальну цілісність. Також Сербія – за вступ України в ЄС.

Згідно з конституцією Сербії, Косово є її автономним краєм і невіддільною частиною сербської території. Незалежність Косова, проголошену в 2008 році, визнали понад 100 держав-членів ООН, проте чимало країн, зокрема Україна, його суверенітету не визнають.

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