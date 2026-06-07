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У Косові проходять парламентські вибори, вже треті за півтора року

Результати голосування повинні вирішити формування стабільних інституцій у країні та зближення з ЄС.

У Косові проходять парламентські вибори, вже треті за півтора року
Фото: EPA/UPG

У Косово 7 червня відбуваються треті парламентські вибори за останні півтора року. Голосування має розблокувати політичну кризу, яка гальмує формування стабільних інституцій, зближення з Євросоюзом та переговори із Сербією.

Про це пише Bloomberg.

Попередні дострокові вибори у грудні принесли перемогу партії чинного прем’єр-міністра Альбіна Курті, яка отримала 51,1% голосів. Водночас уряд не зміг забезпечити ширшу політичну підтримку для формування нового складу керівництва держави, що зрештою знову призвело до дострокових виборів.

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Косово вже тривалий час перебуває у стані політичної нестабільності. Після виборів у лютому 2025 року уряд Курті неодноразово стикався з труднощами у формуванні парламентської більшості та затвердженні ключових посадових осіб, зокрема спікера парламенту та складу кабінету міністрів.

Хоча грудневі вибори спочатку дали змогу розблокувати ситуацію, зокрема завдяки підтримці частини представників меншин, криза знову загострилася після того, як політичні сили не змогли узгодити кандидатуру президента. Посада президента в Косово є переважно церемоніальною, однак її обрання потребує широкої парламентської підтримки.

Політичне протистояння також загострилося через розрив між прем’єром Курті та чинною президенткою Вйосою Османі, яка після завершення каденції приєдналася до опозиційних політичних сил.

Політична криза вже впливає на міжнародні позиції Косово. Євросоюз пов’язує подальше фінансування та програми підтримки з проведенням реформ у сфері економіки та верховенства права. 

Зокрема, ЄС розпочав виплати в межах плану зростання для Західних Балкан, однак подальші транші залежатимуть від прогресу реформ.

Окремо зазначається, що політична нестабільність у Косово гальмує відновлення переговорів із Сербією, яка досі не визнає незалежність країни. 

Водночас саме нормалізація відносин є ключовою умовою для подальшого просування обох держав на шляху до членства в ЄС.

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