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У Вірменії не зняли з виборів проросійський блок

При цьому кількох кандидатів звинувачують у підкупі виборців.

У Вірменії не зняли з виборів проросійський блок
партія "Сильна Вірменія"
Фото: Facebook/Сильная Армения

Центральна виборча комісія Вірменії відмовилася зняти з парламентських виборів опозиційний блок «Сильна Вірменія», який опоненти пов'язують із Москвою. 

Зняти опозиційну силу з виборів вимагала права проєвропейська партія «Республіка», передає «Настоящее время»

Своє прохання артія обґрунтувала тим, що кількох кандидатів від «Сильної Вірменії» звинувачують у підкупі виборців. Заяву до ЦВК подали після теледебатів за участю прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Тоді очільник уряду згадав про ці звинувачення, але зазначив, що його власна партія не звертатиметься до комісії, аби уникнути закидів у намаганні прибрати конкурентів через страх програти. 

Водночас Пашинян додав, що партія «Республіка» має повне право подати таку скаргу самостійно.

Також 6 червня стало відомо, що суд заарештував шістьох кандидатів у депутати від «Сильної Вірменії» за звинуваченнями у відмиванні грошей та інших злочинах. Раніше кримінальну справу відкрили і проти лідера виборчого списку цього блоку Нарека Карапетяна, якого звинувачують у приховуванні російського громадянства.

  • Парламентські вибори у Вірменії пройдуть у неділю, 7 червня, на тлі погіршення відносин між Єреваном та Москвою. 
  • Під час передвиборчої кампанії російські високопосадовці різко критикували Пашиняна за зближення із Заходом. 
  • За даними соціологічних опитувань, партія Пашиняна «Громадянський договір» лідирує, а «Сильна Вірменія» претендує на друге місце.
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