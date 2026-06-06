У Вірменії не зняли з виборів проросійський блок

Центральна виборча комісія Вірменії відмовилася зняти з парламентських виборів опозиційний блок «Сильна Вірменія», який опоненти пов'язують із Москвою.
Зняти опозиційну силу з виборів вимагала права проєвропейська партія «Республіка», передає «Настоящее время».
Своє прохання артія обґрунтувала тим, що кількох кандидатів від «Сильної Вірменії» звинувачують у підкупі виборців. Заяву до ЦВК подали після теледебатів за участю прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Тоді очільник уряду згадав про ці звинувачення, але зазначив, що його власна партія не звертатиметься до комісії, аби уникнути закидів у намаганні прибрати конкурентів через страх програти.
Водночас Пашинян додав, що партія «Республіка» має повне право подати таку скаргу самостійно.
Також 6 червня стало відомо, що суд заарештував шістьох кандидатів у депутати від «Сильної Вірменії» за звинуваченнями у відмиванні грошей та інших злочинах. Раніше кримінальну справу відкрили і проти лідера виборчого списку цього блоку Нарека Карапетяна, якого звинувачують у приховуванні російського громадянства.
- Парламентські вибори у Вірменії пройдуть у неділю, 7 червня, на тлі погіршення відносин між Єреваном та Москвою.
- Під час передвиборчої кампанії російські високопосадовці різко критикували Пашиняна за зближення із Заходом.
- За даними соціологічних опитувань, партія Пашиняна «Громадянський договір» лідирує, а «Сильна Вірменія» претендує на друге місце.