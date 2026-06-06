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FT: Центр Кеннеді у США взяв 2 мільйони доларів у «фальшивого» агента ЦРУ

Центр Кеннеді підтвердив факт отримання пожертви, але відмовився розкривати деталі угоди.

FT: Центр Кеннеді у США взяв 2 мільйони доларів у «фальшивого» агента ЦРУ
Меморіальний центр Кеннеді
Фото: EPA/UPG

У США розгортається скандал навколо Центру Кеннеді, який після приходу президента США Дональда Трампа до влади очолили його союзники. 

Про це пише Financial Times.

Згідно з позовом, поданим у Каліфорнії, бізнесмен індійського походження Гаурав Срівастава пожертвував центру 2 млн доларів із обіцяних 10 млн, прагнучи здобути прихильність Білого дому під час конфлікту зі своїм колишнім партнером Нілсом Тростом. Трост звинувачує Сріваставу у шахрайстві на понад 43 млн доларів і стверджує, що той роками видавав себе за таємного оперативника ЦРУ. Сам Срівастава всі звинувачення відкидає та називає позов вигадкою.

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За даними позову, Срівастава став спонсором колишньої Африканської зали в Центрі Кеннеді та навіть пропонував створити там постійну експозицію, присвячену американській розвідці. На початку року біля приміщення була встановлена табличка з написом про вшанування розвідувальної спільноти США за кошти Срівастави. 

Центр Кеннеді підтвердив факт отримання пожертви, але відмовився розкривати деталі угоди.

Скандал посилив уже наявні звинувачення на адресу нового керівництва центру. Після того як Трамп став його головою у 2025 році, а Річард Гренелл очолив установу, критики почали говорити про кумівство та використання культурної інституції в політичних інтересах. Сенатор Шелдон Вайтгаус заявляв, що контракти нібито отримували особисті друзі керівництва, а значні суми витрачалися на привілеї та розваги. Федеральний суд також заблокував спробу перейменувати заклад на «Trump Kennedy Center» і зупинив плани його дворічної реконструкції.

Окрему увагу привернула і практика продажу прав на назви приміщень центру. Так, колишня російська зала була перейменована на SyberJet Lounge після багатомільйонної пожертви компанії SyberJet. Її власник Тревор Мілтон раніше був засуджений за шахрайство, але згодом отримав президентське помилування від Трампа.

Позов також містить припущення, що Срівастава міг отримувати непряму підтримку від Гренелла у справах, пов’язаних із венесуельською нафтою, хоча представники Гренелла це категорично заперечують. 

Водночас з’ясувалося, що Срівастава активно фінансував політиків і за президентства Джо Байдена, пожертвувавши щонайменше 1,6 млн доларів переважно демократичним структурам та отримуючи доступ до високопосадовців.

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