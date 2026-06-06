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ЄС продовжує витрачати мільярди на імпорт газу попри розвиток “зеленої” енергетики, – ЗМІ

Через війну на Близькому Сході, ЄС надалі покладається на імпорт газу.

ЄС продовжує витрачати мільярди на імпорт газу попри розвиток “зеленої” енергетики, – ЗМІ
LNG-танкер
Фото: “Нафтогаз”

Війна на Близькому Сході стала додатковим викликом для енергетичної системи Євросоюзу. Попри зростання частки відновлюваних джерел енергії, ЄС і надалі витрачає значні кошти на імпорт природного газу. 

Про це пише Euronews.

За оцінками аналітиків, лише сонячна енергетика станом на початок червня дозволила європейським країнам заощадити близько 12,8 млрд євро. Водночас залежність від імпортного газу залишається суттєвою, попри загальний курс ЄС на енергетичну трансформацію.

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Згідно з аналізом Інституту енергетичної економіки та фінансового аналізу (IEEFA), імпорт скрапленого природного газу (СПГ) до ЄС з березня скоротився на 1,2%, тоді як у Великій Британії падіння становило близько 20%.

Аналітики зазначають, що Євросоюз поступово усвідомлює обмеження моделі, яка передбачала активне нарощування імпорту СПГ після енергетичної кризи 2022 року.

Водночас ситуація в країнах ЄС залишається неоднорідною: частина держав скорочує закупівлі газу, тоді як інші їх збільшують. Зокрема, найбільше зростання імпорту СПГ зафіксовано в Німеччині – на 72% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Також закупівлі збільшили Італія та Бельгія.

Після скорочення постачань із Катару на тлі блокування Ормузької протоки, ЄС переорієнтувався на альтернативних постачальників.

З березня по травень імпорт СПГ до ЄС зріс зі США на 5%, з Алжиру – на 11%, з Росії – на 25%, а з Норвегії – на 84%. 

Водночас США залишаються ключовим постачальником, забезпечуючи близько 60% усього імпорту скрапленого газу до Євросоюзу за цей період.

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