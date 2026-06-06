США схвалили продаж Новій Зеландії п’яти морських багатоцільових гелікоптерів Seahawk на суму 1,5 млрд доларів.
«Державний департамент США ухвалив рішення схвалити можливий продаж уряду Нової Зеландії багатоцільових гелікоптерів MH-60R та пов’язаного обладнання в рамках програми іноземних військових продажів», — йдеться в заяві в Держдепартаменту.
Адміністрація президента США Дональда Трампа наполягає на тому, щоб союзники в Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні збільшували оборонні витрати. Нова Зеландія, близький союзник Австралії, дедалі активніше бере участь у військових операціях у Східній Азії на підтримку західних держав та їхніх партнерів на тлі стрімкого зростання військової потужності Китаю.
«Запропонований продаж покращить здатність Нової Зеландії протидіяти нинішнім і майбутнім загрозам, забезпечуючи більшу безпеку її критичної інфраструктури», — зазначив Держдепартамент США. Там також додали, що Нова Зеландія використає нові можливості для зміцнення власної оборони.
Гелікоптери Seahawk, які виробляє підрозділ Sikorsky компанії Lockheed Martin, закуповуються в межах оборонного плану уряду Нової Зеландії, ухваленого у 2025 році. Документ передбачає збільшення оборонних витрат на 9 млрд новозеландських доларів (близько 5 млрд доларів США) протягом чотирьох років та майже подвоєння військових видатків до 2% ВВП упродовж восьми років.
Минулого місяця Веллінгтон уже виділив додаткові 1,58 млрд новозеландських доларів (916 млн доларів США) на модернізацію збройних сил країни.
Прем’єр-міністр Крістофер Люксон заявив, що уряд залишається відданим курсу на збільшення оборонних витрат після «30 років недостатніх інвестицій у збройні сили Нової Зеландії».
«Ми перейшли від відносно безпечного середовища до набагато більш конкурентного та напруженого стратегічного середовища у світі. Тому цілком виправдано подвоїти наші оборонні витрати», — сказав Люксон під час візиту до австралійського штату Квінсленд, де він бере участь у щорічній двосторонній зустрічі зі своїм австралійським колегою Ентоні Албанезе.