США схвалили продаж Новій Зеландії п’яти морських багатоцільових гелікоптерів Seahawk на суму 1,5 млрд доларів.

Про це пише Reuters.

«Державний департамент США ухвалив рішення схвалити можливий продаж уряду Нової Зеландії багатоцільових гелікоптерів MH-60R та пов’язаного обладнання в рамках програми іноземних військових продажів», — йдеться в заяві в Держдепартаменту.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа наполягає на тому, щоб союзники в Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні збільшували оборонні витрати. Нова Зеландія, близький союзник Австралії, дедалі активніше бере участь у військових операціях у Східній Азії на підтримку західних держав та їхніх партнерів на тлі стрімкого зростання військової потужності Китаю.

«Запропонований продаж покращить здатність Нової Зеландії протидіяти нинішнім і майбутнім загрозам, забезпечуючи більшу безпеку її критичної інфраструктури», — зазначив Держдепартамент США. Там також додали, що Нова Зеландія використає нові можливості для зміцнення власної оборони.

Гелікоптери Seahawk, які виробляє підрозділ Sikorsky компанії Lockheed Martin, закуповуються в межах оборонного плану уряду Нової Зеландії, ухваленого у 2025 році. Документ передбачає збільшення оборонних витрат на 9 млрд новозеландських доларів (близько 5 млрд доларів США) протягом чотирьох років та майже подвоєння військових видатків до 2% ВВП упродовж восьми років.

Минулого місяця Веллінгтон уже виділив додаткові 1,58 млрд новозеландських доларів (916 млн доларів США) на модернізацію збройних сил країни.

Прем’єр-міністр Крістофер Люксон заявив, що уряд залишається відданим курсу на збільшення оборонних витрат після «30 років недостатніх інвестицій у збройні сили Нової Зеландії».

«Ми перейшли від відносно безпечного середовища до набагато більш конкурентного та напруженого стратегічного середовища у світі. Тому цілком виправдано подвоїти наші оборонні витрати», — сказав Люксон під час візиту до австралійського штату Квінсленд, де він бере участь у щорічній двосторонній зустрічі зі своїм австралійським колегою Ентоні Албанезе.