Іран озвучив причину глухого кута у переговорах зі США, яку може вирішити лише Трамп

У Тегерані прямо заявили, чого хочуть для мирної угоди з Вашингтоном.

Військовий радник верховного лідера Ірану Мохсен Резаї в інтерв'ю CNN озвучив ключову причину відсутності прогресу у переговорах між ісламською республікою та Сполученими Штатами.

За словами посадовця, дипломатія зайшла у глухий кут через небажання Вашингтона розморозити 24 мільярди доларів іранських активів.

Резаї переконує, що "м'яч на половині поля Дональда Трампа", і саме американський президент має ухвалити рішення про зняття арешту з коштів Тегерана для того, щоб досягти мирної угоди. Іран пропонує розморозити 12 мільярдів одразу з підписанням документа про урегулювання війни, а ще 12 мільярдів - пізніше. Іран називає це "перевіркою на довіру" і "запорукою нового горизонту для відносин зі США".

Водночас іранська верхівка погрожує, що в разі відмови від переговорів і відновлення бойових дій війна буде перенесена на інші території за межами Перської затоки - зокрема в Індійський океан та Середземне море.