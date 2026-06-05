В ЄС вважають, що вступ Чорногорії до союзу цілком реальний в 2028 році

Там наголосили, що реформи, здійснені в Чорногорії, є вражаючими.

Єврокомісія вважає, що вступ Чорногорії до ЄС може стати реальністю у 2028 році.

Про це пише "Європейська правда".

Урсула Фон дер Ляєн зазначила, що на саміті з країнами Західних Балкан обговорювали, як зміцнити зв’язки між регіоном та ЄС, і що це не просто обіцянка на майбутнє, а стратегічний напрям.

Вона заявила, що Євросоюз відкриває частину спільного ринку для компаній з Чорногорії, і вони отримують можливість розширювати свій бізнес та залучати інвестиції.

"Іншим питанням є скасування роумінгу. Це процес, що базується на заслугах, а це означає, що ми можемо винагородити реформи конкретною інтеграцією. Цей саміт відзначився рішучістю та відданістю", – заявила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що реформи, здійснені в Чорногорії, є вражаючими.