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В ЄС вважають, що вступ Чорногорії до союзу цілком реальний в 2028 році

Там наголосили, що реформи, здійснені в Чорногорії, є вражаючими.

В ЄС вважають, що вступ Чорногорії до союзу цілком реальний в 2028 році

Єврокомісія вважає, що вступ Чорногорії до ЄС може стати реальністю у 2028 році.

Про це пише "Європейська правда".

Урсула Фон дер Ляєн зазначила, що на саміті з країнами Західних Балкан обговорювали, як зміцнити зв’язки між регіоном та ЄС, і що це не просто обіцянка на майбутнє, а стратегічний напрям.

Вона заявила, що Євросоюз відкриває частину спільного ринку для компаній з Чорногорії, і вони отримують можливість розширювати свій бізнес та залучати інвестиції.

"Іншим питанням є скасування роумінгу. Це процес, що базується на заслугах, а це означає, що ми можемо винагородити реформи конкретною інтеграцією. Цей саміт відзначився рішучістю та відданістю", – заявила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що реформи, здійснені в Чорногорії, є вражаючими.

  • Посли країн ЄС у Брюсселі схвалили рішення про початок розробки договору про вступ до Євросоюзу Чорногорії. Таким чином Чорногорія наблизилась до того , щоб стати 28-м учасником об'єднання. Жодна з інших країн-кандидатів поки що не досягла цієї стадії на шляху до вступу.
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