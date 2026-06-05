ППО, далекобійні боєприпаси та дрони: Україна та Норвегія узгодили пріоритети військової допомоги напередодні "Рамштайну"

Україна та Норвегія узгодили ключові пріоритети посилення Сил оборони, зокрема у сфері протиповітряної оборони, далекобійних боєприпасів та безпілотних систем.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, відбулася робоча розмова з міністром оборони Норвегії Торе Оншуусом Сандвіком напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн", під час якої сторони синхронізували подальші кроки оборонної співпраці.

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Федоров наголосив, що Україна продовжує системно уражати російські сили у різних середовищах – на землі, в повітрі та в економічному вимірі, а ключовим завданням залишається збереження темпу оборонних операцій і посилення тиску на РФ.

Окрему увагу сторони приділили розвитку протиповітряної оборони та засобів протидії балістичним загрозам.

Також обговорювалися можливості оперативного спрямування додаткового фінансування на потреби Сил оборони до надходження коштів європейського кредитного механізму.

Серед визначених пріоритетів:

снаряди підвищеної дальності в межах Чеської ініціативи;

ракети для систем Patriot у межах механізму JUMPSTART;

внески в ініціативу PURL;

підтримка українських безпілотних систем.

Сторони домовилися продовжити координацію щодо розвитку рішень у сфері ППО та антибалістичного захисту.

Україна подякувала Норвегії за підтримку та участь у зміцненні обороноздатності держави.

Остання зустріч відбулася 15 квітня 2026 року в Берліні. Це була 34-та зустріч Контактної групи з питань оборони України, де союзники підтвердили нові пакети військової допомоги та домовилися про фінансування на суму близько 60 млрд доларів протягом року.