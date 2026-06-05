Туреччина та НАТО розглядають розширення мережі трубопроводів для зміцнення паливної безпеки

Частина проєктів, зокрема турецький, може бути схвалена на саміті НАТО в Анкарі 7–8 липня.

Туреччина намагається з’єднати підземні паливні трубопроводи в рамках інфраструктурного розширення НАТО вартістю 28 мільярдів доларів, покликаного посилити паливну безпеку Альянсу.

Про це агенцію Bloomberg повідомили джерела, обізнані з планами.

За словами співрозмовників, проєкт передбачає з’єднання трубопровідної системи поблизу міста Чорлу у Фракії з мережею на півдні країни біля Мерсіна та авіабази Інджирлік.

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Реалізація проєкту збільшить масштаби трубопровідної мережі НАТО, створеної ще в період Холодної війни для забезпечення сил Альянсу паливом під час військових конфліктів. Крім того, це зміцнить і власну енергетичну інфраструктуру Туреччини. Анкара, за словами джерел, оплатить ту частину проєкту, яка буде призначена для цивільного використання.

Перебої з енергопостачанням, спричинені війною США та Ізраїлю проти Ірану, а також триваючою війною Росії проти України, підштовхнули НАТО до посилення паливної логістики. Туреччина, яка розташована на східному фланзі Альянсу, знаходиться поблизу обох зон конфлікту: вона має спільний кордон з Іраном і розташована через Чорне море від України.

За словами джерел, НАТО може офіційно схвалити частину вже підготовлених проєктів, включно з турецьким, під час щорічного саміту Альянсу, який відбудеться в Анкарі 7–8 липня.

Один зі співрозмовників повідомив, що кошти на будівництво інфраструктури будуть виділені з фонду НАТО обсягом 28 млрд доларів, який формується зі спільного бюджету Альянсу.

Водночас країни, на території яких реалізовуватимуться проєкти, нестимуть витрати на подальше обслуговування інфраструктури.

Нинішня трубопровідна мережа НАТО має протяжність близько 10 тисяч кілометрів і з’єднує військові бази, цивільні аеропорти, паливні склади та інші об’єкти в 12 країнах.

Вона призначена для покриття різких стрибків попиту на паливо під час військових операцій, особливо для авіаперевезень та дозаправлення літаків у повітрі.

Інші пропозиції включають розширення мережі трубопроводів на території східноєвропейських союзників та будівництво прямого паливного сполучення між Туреччиною та Румунією вартістю 1,2 мільярда доларів. Анкара стверджує, що трубопровід використовуватиметься лише у військових цілях і буде набагато дешевшим у будівництві, ніж альтернативні маршрути через Грецію чи західних сусідів Румунії.