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Трамп візьме участь в саміті НАТО в Туреччині

Володимир Зеленський також запрошений на саміт Альянсу.

Трамп візьме участь в саміті НАТО в Туреччині
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп відвідає саміт лідерів НАТО в Туреччині.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на заяву Марко Рубіо.

«Ми будемо там, у Туреччині, щоб обговорити всі ці теми, сам президент буде присутній на наступній зустрічі глав держав НАТО», – сказав Рубіо.

Рубіо заявив, що саміт НАТО в Анкарі може стати найважливішою зустріччю в історії Альянсу. За його словами, під час саміту обговорюватимуться питання, які необхідно "прояснити та виправити". Він наголосив, що Сполучені Штати залишаються членом НАТО, але Альянс потребує "важливих змін".

До цього, участь Трампа у саміті 7-8 липня ще не була підтверджена. Як пише видання, адміністрація Трампа мала нестабільні стосунки з Організацією Північноатлантичного договору, оскільки Трамп підштовхував союзників витрачати більше коштів на власну оборону та брати на себе більше відповідальності за допомогу Україні в захисті від російських атак.

  • Раніше повідомлялось, що Зеленського також запросили на липневий саміт НАТО в Анкарі. Генсек Альянсу Марк Рютте офіційно підтвердив запрошення.
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