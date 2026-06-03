Трамп візьме участь в саміті НАТО в Туреччині

Президент США Дональд Трамп відвідає саміт лідерів НАТО в Туреччині.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на заяву Марко Рубіо.

«Ми будемо там, у Туреччині, щоб обговорити всі ці теми, сам президент буде присутній на наступній зустрічі глав держав НАТО», – сказав Рубіо.

Рубіо заявив, що саміт НАТО в Анкарі може стати найважливішою зустріччю в історії Альянсу. За його словами, під час саміту обговорюватимуться питання, які необхідно "прояснити та виправити". Він наголосив, що Сполучені Штати залишаються членом НАТО, але Альянс потребує "важливих змін".

До цього, участь Трампа у саміті 7-8 липня ще не була підтверджена. Як пише видання, адміністрація Трампа мала нестабільні стосунки з Організацією Північноатлантичного договору, оскільки Трамп підштовхував союзників витрачати більше коштів на власну оборону та брати на себе більше відповідальності за допомогу Україні в захисті від російських атак.