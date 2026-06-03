Трамп вводить мита проти 60 країн через нібито недостатню боротьбу з примусовою працею

Потім буде друга хвиля американських мит - за створення надлишкових виробничих потужностей і демпінг на світовому ринку.

Адміністрація Дональда Трампа зробила новий крок до відновлення протекціоністських бар'єрів навколо економіки США – Штати вводять нові мита проти 60 торговельних партнерів.

Білий дім звинувачує ці держави у недостатній боротьбі з використанням примусової праці, повідомляє The Washington Post.

Згідно з оприлюдненим планом, під удар потраплять навіть найближчі союзники Вашингтона:

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Так, мита у розмірі 2,5% зачеплять товари з країн, які, за оцінкою США, взагалі не заборонили примусову працю на законодавчому рівні. Серед них — Китай, Індія, Великобританія і Японія.

Мита у 10% накладуть на продукцію з ЄС, Канади, Мексики та інших держав, які хоч і мають таку заборону, але, на думку США, не забезпечують її належного виконання.

Заплановані обмеження мають набути чинності наступного місяця після завершення періоду публічних обговорень. Вони стали результатом офіційного розслідування Торгового представництва США.

«Бездіяльність наших ключових торговельних партнерів щодо імпорту товарів, виготовлених із використанням примусової праці, є неприйнятною. Це змушує американських робітників конкурувати у нерівних умовах на світовому ринку. Ми більше не терпітимемо цього дисбалансу», — заявив очільник представництва Джеймісон Грір.

Рішення США викликало хвилю обурення серед партнерів. Речник Європейської комісії назвав нові мита «необґрунтованими», а голова комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Бернд Ланге наголосив, що США просто вигадують нові юридичні зачіпки для своєї тарифної політики.

Водночас у самому звіті Торгового представництва США окрему увагу приділили американській бавовні, яка змушена конкурувати на ринку з бавовною з китайського регіону Сіньцзян, де ООН раніше фіксувала масове використання примусової праці уйгурів.

Речниця МЗС Китаю Мао Нін на брифінгу в Пекіні традиційно заперечила ці звинувачення, заявивши, що «в Китаї не існує такого явища».

До речі, стаття 301 Закону про торгівлю 1974 року є значно стійкішою до судових оскаржень. Цю ж норму Трамп використовував під час торговельної війни з Китаєм у свій перший термін, а до неї свого часу зверталися Рональд Рейган і Джо Байден.

Експерти зазначають, що близько половини з $3,4 трлн щорічного американського імпорту (включаючи угоди в межах USMCA з Мексикою та Канадою) уникнуть нових обмежень, оскільки тарифи з нещодавно підписаних торгових угод матимуть пріоритет.

На відміну від минулорічних суперечливих рішень, боротьба з примусовою працею має двопартійну підтримку в Конгресі США. Проте, на відміну від надзвичайних указів, процедура за статтею 301 вимагає проведення громадських слухань, що відтермінує реальне впровадження мит на кілька місяців.

Крім того, влітку адміністрація Трампа готує другу хвилю мит за тією ж статтею 301 — цього разу проти 16 економік (включаючи Китай, ЄС та Японію) за створення надлишкових виробничих потужностей і демпінг на світовому ринку.