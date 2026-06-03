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ВМС США заявили про перехоплення 125 пов’язаних з Іраном торговельних суден під час морської блокади

Ще шість суден були виведені з ладу.

ВМС США заявили про перехоплення 125 пов’язаних з Іраном торговельних суден під час морської блокади
американський військовий слідкує за комерційним судном
Фото: CENTCOM

Військово-морські сили США від початку морської блокади перехопили 125 торговельних суден, пов’язаних з Іраном. 

Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США на Близькому Сході (CENTCOM).

За інформацією командування, станом на 3 червня американські сили змінили маршрути 125 комерційних суден, а ще шість суден були виведені з ладу в межах забезпечення режиму блокади.

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"Станом на 3 червня, сили CENTCOM переспрямували 125 комерційних суден і шість вивели з ладу з метою забезпечення режиму блокади", – йдеться в повідомленні.

У CENTCOM наголосили, що продовжують цілодобово забезпечувати дотримання американської блокади іранських портів.

Для проведення операції Сполучені Штати залучили понад 20 військових кораблів, серед яких два авіаносці, три великі десантні кораблі з морською піхотою, ракетні есмінці та бойові кораблі прибережної зони. Також в операції беруть участь близько 100 літаків, вертольотів і повітряних танкерів.

Основні сили зосереджені в акваторії Аравійського моря, звідки здійснюється контроль за морськими шляхами до Ірану.

У командуванні зазначають, що обмеження поширюються на судна всіх держав, які заходять до іранських портів або залишають їх.

"Блокада застосовується проти суден усіх країн, що входять до іранських портів і прибережних районів або виходять із них, включно з усіма іранськими портами в Перській затоці та Оманській затоці", – заявляють у CENTCOM.

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