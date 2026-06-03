11 країн Європи вимагають від Єврокомісії терміново заблокувати візи для росіян

Польща та ще 10 європейських країн звернулися до Європейської комісії з листом, у якому вимагають негайно заблокувати видачу шенгенських віз для російських туристів.
Вони наполягають на ухваленні жорстких законодавчих змін, які дозволять миттєво закривати в'їзд громадянам ворожих держав у разі виникнення геополітичних загроз, передає RMF FM.
Серед підписантів листа - Польща, Швеція, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, а також країни, що не входять до ЄС, але є частиною Шенгенської зони — Норвегія та Ісландія.
Міністри наголошують, що відпочинок російських громадян на європейських курортах є абсолютно неприпустимим на тлі масованих атак РФ на українське цивільне населення та примусової депортації дітей. Автори листа висловили глибоке обурення тим, що, згідно з даними «Шенгенського барометра», лише за 2025 рік росіянам видали майже 478 тисяч туристичних віз, значна частина з яких — багаторазові.
У листі зазначається, що через різницю в підходах країн ЄС виникло явище «візового шопінгу» (visa shopping). Росіяни обходять суворі обмеження країн Центрально-Східної Європи (які практично повністю припинили видачу віз) і отримують дозволи на в'їзд в інших регіонах. Відповідно до статистики, найбільше туристичних віз громадянам РФ зараз продовжують видавати Франція, Італія, Іспанія та Греція.
Фінляндія і країни Балтії закрили кордони і зазнають значних економічних збитків (наприклад, банкрутство прикордонної торгівлі у Фінляндії), тоді як південні країни ЄС продовжують заробляти на російських туристах, перекладаючи всі безпекові ризики захисту зовнішніх кордонів на прифронтові країни.
Підписанти висунули чотири законодавчі вимоги до Єврокомісії:
- реформа Візового кодексу ЄС: запровадження нових обов'язкових і жорстких інструментів, які дозволять оперативно реагувати на ворожі дії третіх країн;
- захисний механізм швидкого реагування: Польща та партнери хочуть створити інструмент, аналогічний до того, який діє для безвізових країн. Він має дозволити країнам ЄС юридично обґрунтовано й миттєво зупиняти видачу віз певним категоріям громадян у разі загрози (із збереженням винятків для гуманітарних випадків);
- глобальне посилення контролю: обмеження на видачу багаторазових віз мають стосуватися абсолютно всіх громадян Росії, незалежно від їхнього поточного місця проживання;
- блокування в'їзду військових: терміново розробити заходи на основі естонської ініціативи від 11 березня 2026 року, яка передбачає ідентифікацію колишніх та чинних російських комбатантів (учасників бойових дій) задля повної заборони їхнього в'їзду до Шенгенської зони.