11 країн Європи вимагають від Єврокомісії терміново заблокувати візи для росіян

Поки сусідні з РФ держави закривають кордони і зазнають економічних збитків, низка інших заробляє на російських туристах.

Польща та ще 10 європейських країн звернулися до Європейської комісії з листом, у якому вимагають негайно заблокувати видачу шенгенських віз для російських туристів.

Вони наполягають на ухваленні жорстких законодавчих змін, які дозволять миттєво закривати в'їзд громадянам ворожих держав у разі виникнення геополітичних загроз, передає RMF FM.

Серед підписантів листа - Польща, Швеція, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, а також країни, що не входять до ЄС, але є частиною Шенгенської зони — Норвегія та Ісландія.

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Міністри наголошують, що відпочинок російських громадян на європейських курортах є абсолютно неприпустимим на тлі масованих атак РФ на українське цивільне населення та примусової депортації дітей. Автори листа висловили глибоке обурення тим, що, згідно з даними «Шенгенського барометра», лише за 2025 рік росіянам видали майже 478 тисяч туристичних віз, значна частина з яких — багаторазові.

У листі зазначається, що через різницю в підходах країн ЄС виникло явище «візового шопінгу» (visa shopping). Росіяни обходять суворі обмеження країн Центрально-Східної Європи (які практично повністю припинили видачу віз) і отримують дозволи на в'їзд в інших регіонах. Відповідно до статистики, найбільше туристичних віз громадянам РФ зараз продовжують видавати Франція, Італія, Іспанія та Греція.

Фінляндія і країни Балтії закрили кордони і зазнають значних економічних збитків (наприклад, банкрутство прикордонної торгівлі у Фінляндії), тоді як південні країни ЄС продовжують заробляти на російських туристах, перекладаючи всі безпекові ризики захисту зовнішніх кордонів на прифронтові країни.

Підписанти висунули чотири законодавчі вимоги до Єврокомісії: