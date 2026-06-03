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До Києва приїхав генсек НАТО Марк Рютте (уточнено)

Його зустрів міністр закордонних справ. 

До Києва прибув генсек НАТО Марк Рютте. Фото з київського вокзалу опублікувала Укрзалізниця, однак згодом допис видалили. 

Сам Рютте візит не анонсував. На вокзалі його зустрів міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Згодом міністр опублікував допис із підтвердженням візиту. 

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Марк Рютте прибув до Києва
Фото: Укрзалізниця в Telegram
Марк Рютте прибув до Києва

В УЗ назвали цю поїздку важливим жестом солідарності та підтримки Альянсом України. 

"Цей візит вкрай важливий, як і всі попередні, адже це жест солідарності й підтримки Альянсом нашої країни. Залізна дипломатія – традиційно за розкладом", – йдеться у повідомленні. 

Це не перша поїздка Рютте на посаді генерального секретаря НАТО до Києва. Він відвідував Україну, зокрема, торік у серпні. Завдяки Рютте Україна отримала програму закупівлі американського озброєння країнами НАТО – PURL. 

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