Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
ООН закликає світ готуватися до екстремальної спеки через повернення Ель-Ніньйо

Засушлива погода загрожує Австралії, Центральній Америці, Індонезії та частині Південної Азії. 

майже висохле водосховище Ме Чанг, північний Таїланд, 12 березня 2016 року, результат явища Ель-Ніньйо
Фото: EPA/UPG

Всесвітня метеорологічна організація прогнозує розвиток помірного або навіть сильного феномену Ель-Ніньйо у найближчі місяці. 

Таке природне явище може спровокувати різке підвищення глобальної температури та збільшити ризики екстремальних погодних умов у всьому світі, повідомляє Reuters.

Ель-Ніньйо — це періодичне потепління поверхневих вод у центральній та східній частинах Тихого океану, яке зазвичай триває від 9 до 12 місяців. За прогнозами ВМО, аномально теплі води океану зумовлять температуру вищу за норму у більшості регіонів планети з червня по серпень, а сам феномен із високою ймовірністю триватиме щонайменше до листопада.

«Нам потрібно підготуватися до потенційно сильного Ель-Ніньйо, яке посилить посухи та зливи, а також підвищить ризик хвиль спеки як на суші, так і в океані», — попередила генеральна секретарка ВМО Селесте Сауло.

Зміна погодних умов під впливом Ель-Ніньйо матиме серйозні регіональні наслідки. Зокрема, очікується збільшення кількості опадів на півдні Південної Америки та США, в окремих районах Африканського Рогу та Центральної Азії, а також активізація ураганів у Тихому океані.

Крім того, сильна спека може призвести до швидшого поширення хвороб, які переносять комарі та кліщі, а також спричинити дефіцит їжі і питної води.

Через інфляцію, посилену війною в Ірані, споживачі можуть зіткнутися з новим подорожчанням харчів. Зокрема, генеральний директор одного з найбільших переробників какао Barry Callebaut Гейн Шумахер попередив, що Ель-Ніньйо загрожує врожаям какао-бобів в Еквадорі та Західній Африці, які забезпечують 60% світового виробництва. Це може підняти вартість сировини на кілька тисяч доларів за тонну (наразі лондонські ф'ючерси торгуються на рівні £2944 за тонну).

Метеорологи зафіксували аномально високі температури у підповерхневих шарах тропічної зони Тихого океану — місцями вони перевищують норму на 6°C, що створює величезний резервуар тепла. Попередній сильний Ель-Ніньйо періоду 2023–2024 років уже зробив 2024 рік найспекотнішим в історії спостережень.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш наголосив, що цей прогноз є черговим тривожним сигналом для людства, який вимагає негайної відмови від викопного палива на користь відновлюваної енергетики.

Тим часом український Гідрометцентр попередив про аномальне маловоддя і загрозу посухи у низці регіонів.

