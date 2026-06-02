Начальник Генштабу Франції поскаржився на малочисельну армію і повільне виробництво зброї

Армія Франції потребує більше зброї, а виробництво озброєнь має прискоритися, оскільки країна ризикує відстати від Німеччини.

Про це під час закритих слухань у Сенаті заявив начальник головного штабу збройних сил Франції генерал Фаб'єн Мандон, повідомляє Politico.

За словами генерала, чисельність французької армії наразі не відповідає майбутнім викликам. Він зазначив, що якщо Німеччина продовжить нарощувати оборонні витрати нинішніми темпами, то за п'ять років вона випередить Францію і стане головною військовою силою континенту та основним орієнтиром для США в Європі. Очікується, що до 2029 року Німеччина витрачатиме на оборону 153 млрд євро на рік (близько 3,5% ВВП), тоді як Франція планує досягти лише 76,3 млрд євро до 2030 року.

Мандон виступав у Сенаті під час обговорення оновленого закону про військове планування, який передбачає додаткові 36 млрд євро на оборону до 2030 року, але не містить планів щодо закупівлі нових літаків чи кораблів. Сенатори наполягають на збільшенні фінансування та кількості техніки, і голосуватимуть за документ цього тижня. Генерал також нагадав, що готує французьку армію до можливого «шоку» з Росією у найближчі три-чотири роки.

Серед головних проблем начальник Генштабу назвав такі:

невелику кількість літаків: обіцяні президентом Еммануелем Макроном та прем'єром Себастьяном Лекорню 30 додаткових винищувачів Rafale не увійшли до плану. Для компенсації цього розглядають можливість швидкого створення ескадрильї безпілотників із радіусом дії 3000 км;

повільне виробництво: французькі компанії створюють високотехнологічну продукцію, але не вміють робити її швидко та дешево. Зокрема, генерал згадав європейського виробника ракет MBDA, у якого працює недостатньо виробничих ліній, попри цілодобовий режим роботи заводу.

Генерал додав, що будь-яке масштабне збільшення оборонного бюджету доведеться вирішувати вже наступному президенту Франції, оскільки Макрон перебуває на останньому році свого терміну, а президентські вибори відбудуться наступного року на тлі напруженого стану державних фінансів.