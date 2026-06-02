Національна розвідка США отримала тимчасово керівника

На цю посаду президент Штатів призначив очільника Федерального агентства з фінансування житла.

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп призначив Вільяма Пулте виконувачем обов’язків директора Національної розвідки.

Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

«Вільям має багатий досвід управління найбільш важливими питаннями в Америці, забезпечення безпеки та стабільності ринків», - заявив американський президент.

  • Пулте, як відомо, очолює Федеральне агентство з фінансування житлового будівництва, а також є головою правління компаній Fannie Mae і Freddie Mac. 
  • До цього Нацрозвідку очолювала Тулсі Габбард.
