Національна розвідка США отримала тимчасово керівника

Президент США Дональд Трамп призначив Вільяма Пулте виконувачем обов’язків директора Національної розвідки.
Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.
«Вільям має багатий досвід управління найбільш важливими питаннями в Америці, забезпечення безпеки та стабільності ринків», - заявив американський президент.
- Пулте, як відомо, очолює Федеральне агентство з фінансування житлового будівництва, а також є головою правління компаній Fannie Mae і Freddie Mac.
- До цього Нацрозвідку очолювала Тулсі Габбард.