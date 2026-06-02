Україна може направити своїх фахівців для зміцнення обороноздатності Латвії у сфері протидії загрозам з боку безпілотників.

Латвія та Україна найближчим часом можуть підписати угоду про співпрацю у сфері безпілотників. Про це пише Delfi.

Зазначається, що у понеділок українські та латвійські посадовці обговорювали можливості виявлення дронів, що перенаправляються Росією. Про це сказала міністерка закордонних справ Байба Браже.

Вона нагадала, що дрони в повітряний простір Латвії направляє не Україна , а Росія, яка змінює їхній маршрут. На запитання, чи можна зробити щось у зв'язку з цією проблемою, Браже відповіла, що безумовно можна, і саме це в понеділок обговорювали представники Латвії та України. Вона не розкрила подробиці, зазначивши лише, що йдеться як про засоби виявлення, так і про залучення фахівців.

Раніше ЗМІ Латвії писали, що із візитом у Латвії до вівторка перебуває прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. У вівторок вона зустрінеться зі спікером Сейму Дайгою Мієрінею, а також із президентом Латвії Едгаром Рінкевичем.

У понеділок після зустрічі зі Свириденко прем'єр-міністр Андріс Кулбергс заявив, що Латвія та Україна найближчим часом планують підписати угоду про співпрацю у сфері безпілотників.

Прем'єр зазначив, що в ході переговорів зі Свириденко обговорювалася подальша робота з передачі українських технологій для сприяння розвитку виробництва дронів як у Латвії, так і в Україні. За його словами, сторони дійшли висновку, що жодних перешкод для підписання цієї угоди найближчим часом немає.

Він також повідомив, що українські експерти, які найкраще знають, як виявляти, зупиняти та нейтралізувати безпілотники, прибудуть до Латвії найближчими тижнями.

Як пише видання, Свириденко сказала, що Україна готова направити своїх фахівців для зміцнення обороноздатності Латвії у сфері протидії загрозам з боку безпілотників.