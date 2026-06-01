Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти знову атакували дронами південь Одещини

Пошкоджені сонячні панелі.

Окупанти знову атакували дронами південь Одещини
Фото: Сергій Лисак в Telegram

Вдруге за день, 1 червня, окупанти атакували південь Одещини. Постраждала цивільна інфраструктура.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок ворожої атаки ударними безпілотниками пошкоджені сонячні панелі альтернативної генерації на території приватного підприємства. 

На щастя, обійшлося без постраждалих.

  • Уранці 1 червня російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі півдня Одеської області. Під обстрілом опинилося пологове відділення лікарні.На момент удару у відділенні перебували шість породіль із новонародженими дітьми, а також одна жінка, яка перебувала безпосередньо у процесі пологів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies