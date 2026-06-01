Окупанти знову атакували дронами південь Одещини

Вдруге за день, 1 червня, окупанти атакували південь Одещини. Постраждала цивільна інфраструктура.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок ворожої атаки ударними безпілотниками пошкоджені сонячні панелі альтернативної генерації на території приватного підприємства.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
- Уранці 1 червня російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі півдня Одеської області. Під обстрілом опинилося пологове відділення лікарні.На момент удару у відділенні перебували шість породіль із новонародженими дітьми, а також одна жінка, яка перебувала безпосередньо у процесі пологів.