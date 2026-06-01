Буданов: російське суспільство не готове до українських ударів, але РФ має ресурси продовжувати війну

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що українські удари по території Росії створюють серйозні проблеми для країни-агресора та мають значний психологічний ефект, однак наразі РФ зберігає ресурси для продовження війни.

Про це він сказав під час форуму «Архітектура безпеки», пише LB.ua.

За словами Буданова, значно більшу небезпеку для України становлять не новітні російські розробки на кшталт ракетного комплексу «Орешнік», а традиційні засоби ураження, які Росія активно використовує щодня.

Реклама

«Комплекси "Орешнік" та подібні розробки не слід переоцінювати, оскільки це переважно демонстративна зброя. Наша більш насущна проблема – це ракети "Іскандер", комплекси С-400 для наземних ударів, крилаті ракети повітряного та морського базування, а також безпілотні літальні апарати», – зазначив він.

Буданов наголосив, що саме ці види озброєння Росія має у достатній кількості для продовження атак по території України.

За словами Кирила Буданова, удари по російській території Україна здійснює ще з 2022 року, однак останнім часом їхня інтенсивність значно зросла.

На його думку, російське суспільство виявилося морально не готовим до того, що війна може відчутно торкнутися й самої Росії.

Читайте також У РФ палають дві нафтобази, дрони летіли на Москву

«Для них це шок. У суспільстві є нерозуміння та неготовність сприймати ситуацію, коли по території Росії можуть масово прилітати безпілотники чи ракети. Вони вважали, що цього ніколи не станеться», – сказав Буданов.

За словами керівника Офісу президента, українські удари впливають і на російську економіку, однак наразі цього недостатньо для повного виснаження ресурсів агресора.

«Вплив є, але у Росії все ще залишається достатньо ресурсів для продовження воєнних програм», – зазначив він.