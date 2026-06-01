Буданов заявив про реальні передумови для припинення бойових дій до зими

Є ознаки, які свідчать про можливість наближення завершення активної фази війни.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов вважає реалістичним припинення бойових дій до зими.

Про це він заявив під час форуму «Архітектура безпеки», пише LB.ua.

За словами Буданова, завдання досягти припинення бойових дій у максимально стислі терміни, бажано до зими, поставив Президент України Володимир Зеленський.

«Я, як керівник Офісу Президента, точно буду робити все для того, щоб здійснити мету, яку поставив Президент України. На мій погляд, вона абсолютно правильна, вчасна і продумана, а також реалістична», — зазначив він.

Буданов наголосив, що нині вже є ознаки, які свідчать про можливість наближення завершення активної фази війни.

«Зараз є реальні ознаки того, що підґрунтя для припинення бойових дій існує», — сказав він.