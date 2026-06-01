Юсов: ворог використовує загрозу обстрілів як інструмент психологічного впливу

Росія свідомо демонструє готовність до обстрілів, а потім відтягує і переносить їх — щоб тримати українців у постійному стресі. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов на форумі «Архітектура безпеки», пише LB.ua.

«Люди готувались до обстрілів і правильно робили. У нас навчальних тривог немає з початку повномасштабного вторгнення», — сказав Юсов.

За його словами, це також елемент тиску і психологічного впливу — демонструвати готовність до обстрілів, потім відтягувати і переносити їх.

«Зрозуміло, що це тактика ворога — в тому числі поєднувати і міксувати безпосередньо військовий вплив із психологічним впливом на українців, які в умовах повномасштабної війни живуть уже понад чотири роки», — сказав Юсов.

Він зазначив, що втома від війни — також елемент тиску, який використовує Росія.

Водночас сили безпеки і оборони готуються до кожного обстрілу, розвідка забезпечує керівництво необхідними даними, а цивільне населення має відповідально реагувати на сигнали повітряної тривоги.