Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
ГоловнаСуспільствоВійна

Юсов: ворог використовує загрозу обстрілів як інструмент психологічного впливу

Втома від війни — також елемент тиску, який використовує Росія.

Юсов: ворог використовує загрозу обстрілів як інструмент психологічного впливу
представник ГУР МО України Андрій Юсов
Фото: Зоряна Стельмах

Росія свідомо демонструє готовність до обстрілів, а потім відтягує і переносить їх — щоб тримати українців у постійному стресі. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов на форумі «Архітектура безпеки», пише LB.ua.

«Люди готувались до обстрілів і правильно робили. У нас навчальних тривог немає з початку повномасштабного вторгнення», — сказав Юсов.

За його словами, це також елемент тиску і психологічного впливу — демонструвати готовність до обстрілів, потім відтягувати і переносити їх.

«Зрозуміло, що це тактика ворога — в тому числі поєднувати і міксувати безпосередньо військовий вплив із психологічним впливом на українців, які в умовах повномасштабної війни живуть уже понад чотири роки», — сказав Юсов.

Він зазначив, що втома від війни — також елемент тиску, який використовує Росія. 

Водночас сили безпеки і оборони готуються до кожного обстрілу, розвідка забезпечує керівництво необхідними даними, а цивільне населення має відповідально реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies